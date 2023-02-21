كمبيوتر خارق يتوقع الفائز بالدوري الإنجليزي.. انتفاضة "ليفربول" وترتيب متأخر لـ"تشيلسي"

وفي سباق اللقب، كان من المتوقع أن ينهي مانشستر سيتي الموسم كبطل؛ إلا أن فوز أرسنال على أستون فيلا، وتعادل السيتي مع نوتنغهام فورست، جعل "المدفعجية" يتقدمون بفارق نقطتين على حامل اللقب مع مباراة مؤجلة.