كمبيوتر خارق يتوقع الفائز بالدوري الإنجليزي.. انتفاضة "ليفربول" وترتيب متأخر لـ"تشيلسي"

تَوقع كمبيوتر "خارق" أن ينقذ ليفربول موسمه الكروي، ويحتل المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.
واستعان موقع BonusCodeBets المتخصص، بتحليل الرياضات بكمبيوتر خارق، حلل مجموعة كبيرة من البيانات للوصول إلى توقعاته بشأن ترتيب "البريميرليغ" النهائي.
وتوقع الكمبيوتر -حسبما نقلته "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، تأهل ليفربول الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا، كونه سيحلّ رابعًا في ترتيب الدوري الإنجليزي.
وأفاد الكمبيوتر بأن توتنهام هوتسبر، سيحتلّ المرتبة السادسة رغم تقدمه ليصبح ضمن مصافّ المراكز الأربعة الأولى يوم الأحد الماضي.
وفي سباق اللقب، كان من المتوقع أن ينهي مانشستر سيتي الموسم كبطل؛ إلا أن فوز أرسنال على أستون فيلا، وتعادل السيتي مع نوتنغهام فورست، جعل "المدفعجية" يتقدمون بفارق نقطتين على حامل اللقب مع مباراة مؤجلة.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم BonusCodeBets قوله، إن خسارة أرسنال أمام مانشستر سيتي، والصراع ضد أستون فيلا، أدى إلى توقع الكمبيوتر العملاق لهم أن يحتلوا المركز الثاني.
وفيما يلي توقعات الكمبيوتر للفِرَق الـ10 الأولى بترتيب الدوري الإنجليزي مع نهاية الموسم الحالي:
مانشستر سيتي
- أرسنال
- مانشستر يونايتد
- ليفربول
- نيوكاسل يونايتد
- توتنهام هوتسبر
- برايتون أند هوف ألبيون
- تشيلسي
- فولهام
- برينتفورد