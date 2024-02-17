"إيتو" في الصدارة.. "حمدالله" لاعب الاتحاد بالمركز الثاني كأفضل هداف إفريقي في القرن الـ21

وحل في المركز السادس المصري محمد صلاح برصيد أهداف بلغ 206 هدفًا، بعد النيجيري رانتي مارتينيز صاحب المركز الرابع برصيد 218 هدفًا، ثم المغربي يوسف العربي لاعب الهلال السابق خامسًا برصيد 215 هدفًا.