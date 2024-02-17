"إيتو" في الصدارة.. "حمدالله" لاعب الاتحاد بالمركز الثاني كأفضل هداف إفريقي في القرن الـ21

كشف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم (IFFHS)، عن قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في القرن الحادي والعشرين.
واحتل المركز الثاني المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد، الذي نجح في تسجيل 229 هدفًا بالقرن الـ21.
وتَصَدر القائمة الكاميروني صامويل إيتو، كأفضل الهدافين الأفارقة برصيد 282 هدفًا؛ في حين احتل المركز الثالث الغابوني أوبامينج الذي سجل نحو 224.
وحل في المركز السادس المصري محمد صلاح برصيد أهداف بلغ 206 هدفًا، بعد النيجيري رانتي مارتينيز صاحب المركز الرابع برصيد 218 هدفًا، ثم المغربي يوسف العربي لاعب الهلال السابق خامسًا برصيد 215 هدفًا.