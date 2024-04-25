الجماهير السعودية تدعم الأخضر في المواجهة أمام أوزبكستان بوسم "موعدنا الدوحة"

وتنطلق الحافلات صباح الغد إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور المباراة المهمة التي يسعي من خلالها الأخضر الأولمبي للتأهل إلى نصف النهائي والاقتراب من تحقيق حلم التأهل إلى أولمبياد "باريس 2024"، على أن تعود الحافلات في نفس الليلة, حيث حدد مجلس الجمهور السعودي أندية الاتفاق والقادسية والفتح والعدالة والخليج مقرًا لتسجيل أسماء الجماهير الراغبة في الحضور.