في "جولة يوم العلم".. "ضمك" يُسقط "الطائي" بالثلاثة بعد ريمونتادا مثيرة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، في تحقيق فوز ثمين وغالٍ على شقيقه الطائي، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل.