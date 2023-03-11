في "جولة يوم العلم".. "ضمك" يُسقط "الطائي" بالثلاثة بعد ريمونتادا مثيرة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، في تحقيق فوز ثمين وغالٍ على شقيقه الطائي، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، والمسماة بـ"جولة يوم العلم" بفوز ضمك بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة جاءت عن طريق اللاعب محمد حرزان للطائي في الدقيقة 32، قبل أن يتعادل لضمك عبدالعزيز السرحاني في الدقيقة 47 .
وأضاف اللاعب عبدالعزيز مكين الهدف الثاني لصالح ضمك في الدقيقة 63 قبل أن يضيف حسن الجبيري الهدف الثالث لضمك، وذلك بالخطأ في مرماه.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد ضمك عند النقطة 25 (المركز السابع )، فيما توقف رصيد الطائي عند رصيده السابق البالغ 25 نقطة.