المدربون: نتمنى إقامة البطولة سنوياً.. ونشكر الاتحادين العربي والسعودي

من جانبه، قال مدرب منتخب ليبيا عياد القاضي: "خضنا فترة إعداد على مدار 20 يوماً، وإن شاء الله نظهر بأفضل صورة، ربما يكون الطقس في مدينة أبها هو أكبر عائق لنا لأننا لم نعتد عليه، بطولة العرب للشباب تضم منتخبات قوية من مدارس مختلفة، لذا سنحقق استفادة كبيرة من تلك المشاركة، وسنخوض كل مباراة بأسلوب وتفكير مختلفين، المؤشرات تؤكد أن تلك البطولة ستنجح، ونتعهد للجمهور الليبي بالظهور بصورة مشرفة".