الأخضر الأولمبي يقيم معسكرًا إعداديًّا في كرواتيا بمشاركة "25" لاعبًا

وأعلن المدير الفني سعد الشهري قائمة 25 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: عبد الرحمن الصانبي، رائد أزيبي، سعد القرني، خالد دغريري، بندر درويش، محمد اليامي، ريان حامد، مشعل الصبياني، نواف المطيري، زكريا هوساوي، ماجد قشيش، محمد العوفي، فيصل الغامدي، زياد الجهني، ناصر الهدهود، نايف مسعود، محمد أبو الشامات، سعد الناصر، عبد العزيز عاطف، محمد القحطاني، أحمد الغامدي، صالح أبو الشامات، هزاع الغامدي، أحمد الشمراني، تركي المطيري.