127 لاعباً ولاعبةً يمثلون المملكة في دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"

وتتصدر المصارعة والمبارزة قائمة الأكبر مشاركة من اللاعبين السعوديين بواقع 24 لاعباً ولاعبةً في كل لعبة، فيما سيشارك 17 في الآيكيدو، و15 في الملاكمة التايلاندية، و8 في الملاكمة، و8 في التايكوندو، و7 في الجوجيتسو، و7 في الكاراتيه، و6 في الجودو، و4 في الملاكمة والركل، و4 في السامبو، و3 في الووشو.