127 لاعباً ولاعبةً يمثلون المملكة في دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"

تأهل 127 لاعباً ولاعبةً لتمثيل المملكة العربية السعودية في منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"، والتي تقام على ملاعب الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر المقبل.
ويطمح الأبطال السعوديون لمشاركة قوية في هذا المحفل الرياضي العالمي عبر حصد أكبر قدرٍ من الميداليات.
ويمثل المنتخبات السعودية 87 لاعباً، و40 لاعبةً، و56 من الكوادر الفنية والإدارية، للمشاركة في 12 لعبة ضمن منافسات الدورة؛ وهي الأيكيدو، والملاكمة، والمبارزة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والملاكمة والركل "الكيك بوكسينج"، والملاكمة التايلاندية، والسامبو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو.
وتتصدر المصارعة والمبارزة قائمة الأكبر مشاركة من اللاعبين السعوديين بواقع 24 لاعباً ولاعبةً في كل لعبة، فيما سيشارك 17 في الآيكيدو، و15 في الملاكمة التايلاندية، و8 في الملاكمة، و8 في التايكوندو، و7 في الجوجيتسو، و7 في الكاراتيه، و6 في الجودو، و4 في الملاكمة والركل، و4 في السامبو، و3 في الووشو.
وكثفت المنتخبات السعودية من وتيرة تحضيراتها قبل انطلاق الحدث العالمي الكبير، حيث يحمل اللاعبون السعوديون طموحات كبيرة لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية السعودية، وتحقيق طموحات الجماهير لا سيما مع إقامة الدورة في الرياض.
وتتوفر تذاكر دورة الألعاب العالمية القتالية عبر الموقع الإلكتروني بقيمة 15 ريالاً لحضور يوم كامل من المنافسات والفعاليات الترفيهية المصاحبة، كما ستتوفر أيضاً في أكشاك بيع التذاكر الموجودة في جامعة الملك سعود خلال أيام المنافسات.
ويمكن لحامل التذكرة دخول جميع مناطق المنافسات الخمسة، ومنطقة الجمهور إلى جانب موقف مجاني للسيارة، فيما ستتضمن تذاكر اليوم الأخير حضور الحفل الختامي للدورة، وتتيح اللجنة المنظمة دخولاً مجانياً لعائلات اللاعبين المشاركين والأطفال تحت 12 عاماً وأبناء الشهداء وكبار السن فوق 65 عاماً، إلى جانب ذوي الإعاقة مع المُرافق.