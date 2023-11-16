بالعناصر الشابة.. "مانشيني" يكسب التحدي الأول مع الأخضر السعودي

حيث شهدت القائمة مشاركة عدد من اللاعبين لأول مرة كأساسيين، وهنا كان رهان التحدي في هذه المباراة، كما كان للثنائي (عبد الرحمن غريب وعبد الله رديف) كلمة في الشوط الثاني حين زج بهمها "مانشيني".

وقد تختلف طريقة اللعب في المباراة المقبلة للأخضر أمام الأردن، نظراً للفارق الفني بين منتخب باكستان والأردن.