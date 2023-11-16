بالعناصر الشابة.. "مانشيني" يكسب التحدي الأول مع الأخضر السعودي

كسب المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإيطالي "مانشيني" التحدي الأول له، مع الكثير من النقاد والجماهير، حين زج بعناصر شابة في مواجهة باكستان 4/0، مساء اليوم الخميس، في افتتاح ملعب نادي الفتح في المنطقة الشرقية، وتحديداً في الأحساء، ضمن التصفيات - المزدوجة - المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 (الجولة الأولى - المجموعة السابعة للدور الثاني).
تضمنت قائمة تشكيلة أخضر المدرب "مانشيني" أمام باكستان في الشوط الأول، كلاً من (محمد العويس، حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، سعود عبد الحميد، فيصل الغامدي، مختار علي، عباس الحسن، معاذ فقيهي، وفي خط المقدمة الثنائي محمد مران وصالح الشهري).
حيث شهدت القائمة مشاركة عدد من اللاعبين لأول مرة كأساسيين، وهنا كان رهان التحدي في هذه المباراة، كما كان للثنائي (عبد الرحمن غريب وعبد الله رديف) كلمة في الشوط الثاني حين زج بهمها "مانشيني".
وقد تختلف طريقة اللعب في المباراة المقبلة للأخضر أمام الأردن، نظراً للفارق الفني بين منتخب باكستان والأردن.
- حضر مهاجم المنتخب السعودي صالح الشهري بهدفين، من كرة متحركة وأخرى ثابتة، لكنه أضاع فرصتين محققتين في الدقيقتين 50،53، لمضاعفة النتيجة، قبل أن يغادر الملعب ويحل بدلاً عنه عبدالله رديف.
- بشكل رائع أحرز عبد الرحمن غريب الهدف الثالث للأخضر بطريقة جميلة، بعد أن وصلته العرضية المثالية من سعود عبد الحميد.
- سجل عبدالله رديف حضوره بهدف رابع للأخضر بعد مشاركته في الشوط الثاني، بل وفي الوقت بدلاً من الضائع.
وشهدت قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، استبعاد الثنائي ياسر الشهراني، وعبد الإله العمري، من معسكر الأخضر الحالي في الأحساء استعداداً لمواجهة الأردن، الثلاثاء المقبل.
ووفقاً لحساب المنتخب السعودي الرسمي على منصة «إكس»، للتواصل الاجتماعي استبعد الإيطالي "مانشيني" الثنائي الشهراني والعمري، من معسكر الأخضر لعدم جاهزيتهما بعد تعرضهما للإصابة، فيما استدعى عبد الباسط هندي للانضمام إلى المعسكر.
ويحل الأخضر السعودي ضيفاً على شقيقه الأردني، الثلاثاء المقبل، داخل إطار المنافسة ذاتها، لصالح المجموعة السابعة التي تضم إلى جانب الأخضر كلاً من المنتخب الأردني، والمنتخب الباكستاني والمنتخب الطاجاكستاني".