الطائف تحتضن نهائي سباق المفاريد

ويحصل صاحب المركز الأول رئيسي بكار مفاريد ورئيسي قعدان مفاريد، على 100,000 ريال وكأس البطولة، وباقي الأشواط على 10,000 ريال، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 20,000 ريال في أشواط البكار والقعدان المفاريد، و5000 ريال للأشواط الأخرى، فيما ينال صاحب المركز الثالث 7000 ريال لأشواط البكار القعدان مفاريد، و3000 ريال لبقية الأشواط، أما صاحب المركز الرابع فينال 6000 ريال لأشواط البكار والقعدان مفاريد، و2000 ريال لبقية الأشواط، وبينما ينال صاحب المركز الخامس 5000 ريال لأشواط البكار والقعدان مفاريد، و1000 ريال لبقية الأشواط.