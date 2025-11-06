في نسختها الرابعة.. انطلاق بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025

وأشار رئيس اللجنة المنظمة للبطولة متعب الشمري إلى النجاح الكبير الذي شهدته انطلاقة البطولة في يومها الأول، مبينًا أنها تجسد المكانة المرموقة التي وصلت إليها حائل في استضافة الفعاليات الدولية المتخصصة، وسط حضور جماهيري غفير ومشاركة متميزة من نخبة ملاك الخيل من داخل المملكة وخارجها.