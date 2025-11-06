في نسختها الرابعة.. انطلاق بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025

برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، انطلقت مساء اليوم (الخميس) منافسات بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الرابعة، بإشراف من إمارة منطقة حائل ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، ووفق أنظمة منظمة "الإيكاهو" المعنية بجمال الخيل العربية الأصيلة، وذلك في متنزّه المغواة الترفيهي.
وتستمر البطولة على مدى ثلاثة أيام، وتتضمن فعاليات مصاحبة تشمل معرضًا لخيرات حائل، ومعارض فنية وأركانًا للرسم والفنون التشكيلية، إضافة إلى عروض ترفيهية تتيح للزوار تجربة شاملة تجمع بين الأصالة والترفيه، في أجواء حائلية نابضة بالجمال والكرم والإبداع.
وشهدت البطولة تسجيل أكثر من 315 خيلًا تمثل دولًا خليجية وعربية وأوروبية وأمريكية، ما يؤكد المكانة المتنامية للبطولة على خارطة بطولات جمال الخيل العالمية، كونها منصة مرموقة لعشاق هذا الإرث العربي الأصيل.
وأشار رئيس اللجنة المنظمة للبطولة متعب الشمري إلى النجاح الكبير الذي شهدته انطلاقة البطولة في يومها الأول، مبينًا أنها تجسد المكانة المرموقة التي وصلت إليها حائل في استضافة الفعاليات الدولية المتخصصة، وسط حضور جماهيري غفير ومشاركة متميزة من نخبة ملاك الخيل من داخل المملكة وخارجها.
وقدّم "الشمري" شكره وتقديره لأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، ولنائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، على دعمهما الدائم ورعايتهما هذا الحدث الدولي، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في تهيئة جميع الظروف لنجاح البطولة وتحقيق أهدافها بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.