في خليجي 25.. الأخضر وبطاقة العبور في محطة العراق.. واليمن وعمان للتعويض

وفي المباراة الثانية سيكون المنتخب العماني مرشحًا لتخطّي نظيره اليمني وتحقيق فوزه الأول في المجموعة الأولى في اللقاء الثالث بينهما في البطولة، انتهى الأول بالتعادل 1-1 في خليجي 16 في الكويت عام 2003، والثاني بفوز صعب لعمان 2-1 جاء في الدقيقة 88 بهدف أحمد أبوالصافي في نسخة 2007 في الإمارات.