الهلال يتطلع للابتعاد بالصدارة أمام الحزم.. والأهلي يسعى لتضييق الخناق على المتصدر والوصيف

يدخل الهلال المباراة وهو متصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، بينما يشارك الحزم باللقاء وهو يمتلك 7 نقاط، يحتل بها المركز الـ18 (الأخير).