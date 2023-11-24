الهلال يتطلع للابتعاد بالصدارة أمام الحزم.. والأهلي يسعى لتضييق الخناق على المتصدر والوصيف

تُختتم مساء اليوم السبت مباريات الجولة الـ14 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إذ تقام 5 مباريات على النحو الآتي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
يدخل الهلال المباراة وهو متصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، بينما يشارك الحزم باللقاء وهو يمتلك 7 نقاط، يحتل بها المركز الـ18 (الأخير).
ينطلق اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الفتح بالأحساء.
يشارك الفتح باللقاء وهو يحتل المركز السادس، ولديه 24 نقطة، في حين يقع الفيحاء بالمركز الثامن، ولديه 16 نقطة.
تُقام بين ضمك وأبها في تمام الساعة الـ9 مساء أيضًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها.
يدخل ضمك المواجهة وهو يحتل المركز الـ10، ولديه 15 نقطة، بينما يأتي أبها بالمركز الـ15، ويمتلك 13 نقطة.
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء أيضًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
يشارك فريق الوحدة بالمباراة وهو بالمركز التاسع، ولديه 16 نقطة، في حين يمتلك الخليج 13 نقطة، ويقع بالمركز الـ14.
تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.
يدخل الأهلي اللقاء وهو بالمركز الثالث، ويمتلك 26 نقطة، بينما يأتي الشباب بالمركز الـ11، ولديه 15 نقطة.