"الآسيوي" يعلن تفاصيل النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات

وتنطلق المنافسة من خلال المرحلة التمهيدية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 إلى 31 آب/أغسطس 2024، حيث تقام المباريات بنظام التجمع، وسوف يتم تحديد عدد الأندية المشاركة، بالإضافة إلى نظام التأهل إلى دور المجموعات، بالاعتماد على عدد طلبات المشاركة التي يتم استلامها، في حين أن الأندية التي تمثّل الاتحادات الوطنية الأعضاء الأعلى تصنيفاً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم سوف تحصل عبى بطاقات التأهل المباشر إلى دور المجموعات، بالاعتماد على عد طلبات المشاركة.