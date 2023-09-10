استعدادًا لمواجهة كمبوديا ضمن التصفيات المؤهّلة لكأس آسيا.. الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في أبها، بعد مباراته أمس السبت أمام منتخب لبنان، والتي انتهت بفوز "الأخضر" بنتيجة 3-0، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى التي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس، مرانًا استرجاعيًّا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًّا، أعقبه مناورة مصغّرة.
ويواصل الأولمبي السعودي، غدًا الاثنين، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب كمبوديا بعد غدٍ الثلاثاء.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يستضيف في مدينة أبها، منافسات المجموعة "العاشرة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والتي تضمّ إلى جواره منتخبات: لبنان، كمبوديا، ومنغوليا.