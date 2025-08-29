"الأخضر الشاب" يواصل تدريباته في معسكر البرازيل استعدادًا لكأس العالم

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا تدريباته في مدينة ساو باولو البرازيلية، استعدادًا لمواجهة نادي إيتوانو البرازيلي في مناورة تدريبية تقام غدًا السبت 30 أغسطس، وذلك ضمن معسكره الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب 2025، التي تستضيفها تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر المقبل.

ويهدف الجهاز الفني بقيادة المدرب ماركوس سواريز من هذه المناورة إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين، وتعزيز الانسجام الفني والبدني، ضمن البرنامج المعد لرفع مستوى التحضيرات قبل انطلاق البطولة.

ويختتم "أخضر تحت 20" ودياته في معسكر البرازيل بمواجهة منتخب تشيلي يوم الاثنين 8 سبتمبر، في إطار خطة الإعداد المعتمدة قبل انطلاق المونديال.

ويخوض "الأخضر" نهائيات كأس العالم للشباب ضمن المجموعة السادسة، التي تضم منتخبات كولومبيا، النرويج، ونيجيريا.