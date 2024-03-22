ياسين بونو في صدارة حراس دوري روشن بالتصديات الناجحة
يحتل المغربي ياسين بونو، صدارة الحراس الذين خاضوا 10 مباريات على الأقل في الموسم الجاري، في نسب التصديات حتى نهاية الجولة الـ 24، بمعدل 81%.
وفي المجمل واجه بونو، حارس الهلال، 58 تسديدة في 22 مباراة ذاد فيها عن الشباك الزرقاء، واستطاع التصدي لـ 49 تسديدة منها، فيما استقبلت شباكه 11 هدفًا، وخرج بونو بشباك نظيفة في 13 مباراة، أكثر من نصف المباريات التي خاضها.
يليه في نسب التصديات، الجزائري مصطفى زغبة، حارس ضمك، بمعدل بلغ نحو 73% بمنع 46 كرة تحاول الولوج في مرماه، من أصل 62 محاولة، منها 17 محاولة ناجحة اقتحمت شباكه.
ويقف السويدي جاكوب رينيه، حارس الفتح، في المركز الثالث، بفارق ضئيل في المعدل عن زغبة، مع تصديه لـ 96 تسديدة من أصل 130 في مواجهته، فيما استقبلت شباكه 36 هدفًا.
ويعد جاكوب الأعلى في عدد التصديات الناجحة بين الحراس الـ 19 الذين خاضوا 10 مباريات في الحد الأدنى عبر 24 جولة، لكن الحارس الروماني تشيبريان تاتاروشانو، من فريق أبها، الأكثر مواجهة للتسديدات باتجاه مرماه، بفارق كرة واحدة عن جاكوب، إذ واجه 131 تسديدة، نجح في إبطال 77 منها، بمعدل 57%.
ويتفوق 15 حارسًا في معدل التصديات على تاتاروشانو، هم البوسني إبراهيم سيهيتش بمعدل نحو 72%، يليه نواف العقيدي، بمعدل 69%، ثم البرازيلي مارسيلو غروهي ومواطنه باولو فيكتور، إضافة للكوري الجنوبي كيم سيونغ والمغربي منير المحمدي، وهم تواليًا تصدوا لأكثر من 67% من الكرات.
ويتشارك 8 حراس في التصدي بنسب تتفاوت بين 63% حتى 67%، هم الأوروغوياني مارتن كامبانيا والصربي فلاديمير ستويكوفيتش والبرازيلي باولو فيتور ومواطنيه فيكتور براغا ومايلسون، والإسباني أندري موريرا والسعودي معتز البقعاوي، والسنغالي إدوارد ميندي.
ويتصدى التونسي أيمن دحمان بمعدل نحو 58%، متفوقًا بفارق بسيط على تاتاروشانو، الحارس الأقل في نسب التصديات بين الحراس الذين خاضوا 10 مواجهات فأكثر.