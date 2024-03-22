ياسين بونو في صدارة حراس دوري روشن بالتصديات الناجحة

ويعد جاكوب الأعلى في عدد التصديات الناجحة بين الحراس الـ 19 الذين خاضوا 10 مباريات في الحد الأدنى عبر 24 جولة، لكن الحارس الروماني تشيبريان تاتاروشانو، من فريق أبها، الأكثر مواجهة للتسديدات باتجاه مرماه، بفارق كرة واحدة عن جاكوب، إذ واجه 131 تسديدة، نجح في إبطال 77 منها، بمعدل 57%.