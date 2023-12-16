أندية برازيلية ومكسيكية تتنافس في ضم حارس النصر "ديفيد أوسبينا"

وكشف موقع "Elcolombiano" أن "أوسبينا" يعاني خلال هذه الفترة، عدم القدرة على المشاركة مع الفريق؛ لعدم تسجيله لاكتمال عدد أجانب الفريق، على الرغم من جاهزيته فنياً وبدنياً، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرَّض لها في مرفقه، والتي خضع على أثرها لعمليتيْن جراحيتيْن.