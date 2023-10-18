بالفيديو.. مشجعٌ كاد أن يصيب كرستيانو رونالدو بالخطأ!

كاد أحد مشجعى المنتخب البرتغالي أن يتسبب في إصابة النجم كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب البوسنة والهرسك، الاثنين الماضي.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا لمشجع يرتدي قميص النصر، يقتحم أرض الملعب سريعًا خلال المباراة، ليحتضن رونالدو، ويلتقط صورة مع النجم البرتغالي.
ونجح رجال الأمن بعدها في إبعاده؛ إلا أن هذا التدافع تَسَبب في أن المشجع داس على قدم النجم البرتغالي وإصابة بسيطة له.
ونجح رونالدو خلال المباراة في تسجيل هدفين من أصل 5 أهداف دون مقابل، لمنتخب بلاده في المباراة أمام منتخب البوسنة والهرسك، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".