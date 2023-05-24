الإعلان عن مواعيد التسجيل لفترتي الانتقالات الصيفية والشتوية للموسم المقبل

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن مواعيد التسجيل لفترتي انتقالات اللاعبين الصيفية والشتوية للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.
وحددت الرابطة الأول من يوليو المقبل 2023 موعداً لبداية فترة الانتقالات الصيفية، على أن تستمر حتى السابع من سبتمبر القادم.
فيما حددت مطلع العام القادم 2024 موعداً لانطلاق الميركاتو الشتوي، والذي سيتواصل حتى الـ30 من شهر يناير المقبل.
سوق الانتقالات أو فترة الانتقالات هي الفترة خلال الموسم الكروي يُسمح خلالها بانتقال لاعبي كرة القدم بين الأندية وتسجيل اللاعبين الجدد، وينقسم سوق الانتقالات إلى فترة انتقالات صيفية وتكون قبل بداية الموسم، وفترة انتقالات شتوية وتكون في منتصف الموسم.