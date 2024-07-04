تألُّق سعودي وتفوُّق آسيوي في افتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية

في حين انطلقت على stc أرينا منافسات Call of Duty: Warzone مع مجموع جوائز يقدّر بمليون دولار لمرحلة التصنيف الفردي؛ حيث تنافس 21 فريقًا لتحديد تشكيلات المرحلة الجماعية. وشهدت المنافسات مواجهات قوية كان أبطالها فرق: Guild Esports "المملكة المتحدة"، وCloud9 "الولايات المتحدة الأمريكية"، بالإضافة إلى فريقَي: Twisted Minds ، و SvGe Esports الذين أنهوا منافسات اليوم في المركزين الأول والثالث في مرحلة التصنيف الفردي.