الأندية السعودية تتصدر قائمة أغلى أندية قارة آسيا.. و"النصر" في المقدمة

وجاء نادي النصر في صدارة قائمة أغلى الأندية الآسيوية كقيمة سوقية، بعدما بلغت قيمته "64.03 مليون يورو"، حيث أسهمت الصفقات الجديدة للفريق في ارتفاع قيمته السوقية، بعد تعاقده في الصيف مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا والظهير الأيسر الإيفواري غيسيلان كونان، إضافةً إلى البرازيلي لويز غوستافو، وهو ما أضاف حوالي 13 مليون يورو لقيمة الفريق، علمًا بأن البرازيلي تاليسكا يعد صاحب أعلى قيمة في الفريق "13 مليون يورو".