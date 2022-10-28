الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة "البكر": دورة الألعاب السعودية هدفها تحقيق التميز الرياضي

وأضاف البكر أن دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- غير المحدود للشباب في المملكة، وتحسين جودة الحياة؛ يصنع التغيير الذي نعيشه اليوم، مضيفًا أن رعاية قيادة المملكة للألعاب السعودية تأتي انعكاسًا للأهمية التي توليها للشباب، وللقطاع الرياضي، الذي شهد وحقق خلال مدة وجيزة الكثير من النجاحات بتوجيهات وقيادة مباشرة من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.