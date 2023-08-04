السد القطري يواجه الشرطة العراقي.. والاتحاد السعودي يلاقي الهلال السعودي

تنطلق غدًا السبت منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 بمباراتين، تجمع الأولى بين السد القطري والشرطة العراقي، والثانية بين الاتحاد السعودي والهلال السعودي.
في ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها يلتقي السد متصدر ترتيب المجموعة الثانية نظيره الشرطة وصيف المجموعة الأولى، وذلك في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وخلال مرحلة المجموعات جمع فريق السد 7 نقاط من فوزين وتعادل وحيد؛ ليتصدر المجموعة الثانية، ويواجه الشرطة وصيف المجموعة الأولى بـ4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وخسارة.
وعلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف يلتقي فريق الاتحاد نظيره الهلال في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وتربَّع الاتحاد على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات؛ ليواجه الهلال وصيف المجموعة الثانية بـ4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة.
ومن المقرر أن تُختتم منافسات دور الثمانية بمباراتين يوم الأحد المقبل؛ إذ يلتقي الرجاء المغربي النصر السعودي، ويلعب الشباب السعودي مع الوحدة الإماراتي.