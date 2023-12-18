تقارير تكشف حقيقة أزمة نجم الهلال سلمان الفرج ومدرب الفريق "خيسوس"

بعد أن صرح مدرب الهلال بأنه استبعد سلمان الفرج من مباراة الفريق الأخيرة أمام الوحدة بمنافسات الدوري كقرار انضباطي وليس للإصابة؛ كشفت تقارير إعلامية عن حقيقة أزمة البرتغالي خورخي خيسوس مع قائد الفريق.
ووفقًا لمصادر برنامج "برا الـ18" عبر برنامج "SSC Sports"؛ فإن بداية أزمة سلمان الفرج مع جيسوس كانت في ديربي النصر عندما دخل اللاعب للمشاركة في المباراة في الوقت بدل الضائع، ليخبر المدرب بعد اللقاء بعدم رغبته في اللعب بآخر الوقت إلا إذا لزم تواجده باللقاء".
وأضافت مصادر البرنامج: "في مباراة الهلال أمام التعاون في كأس الملك، طلب خيسوس من الفرج النزول في الوقت بدل الضائع، ولكن سلمان أخبر المترجم أن يعتذر من المدرب، وأنه لا يوجد ما يستطيع تقديمه، وأن المباراة أصبحت منتهية لصالح الهلال".
وأكدت مصادر البرنامج أيضًا أن عبدالإله المالكي اعتذر أيضًا عن المشاركة في الوقت الأخير من نفس المباراة؛ لذلك أصدر جيسوس قرارًا انضباطيًّا تجاه اللاعبين".