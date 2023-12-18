تقارير تكشف حقيقة أزمة نجم الهلال سلمان الفرج ومدرب الفريق "خيسوس"

ووفقًا لمصادر برنامج "برا الـ18" عبر برنامج "SSC Sports"؛ فإن بداية أزمة ‎سلمان الفرج مع ‎جيسوس كانت في ديربي النصر عندما دخل اللاعب للمشاركة في المباراة في الوقت بدل الضائع، ليخبر المدرب بعد اللقاء بعدم رغبته في اللعب بآخر الوقت إلا إذا لزم تواجده باللقاء".