نادي سباقات الخيل ينهي الأسبوع الثاني من موسم سباقات الطائف 2024

نظّم نادي سباقات الخيل للفروسية سباقات موسم الطائف في ميدان الملك خالد بالحوية أحداث الأسبوع السباقي الثاني في حفلاته الثلاث 4-5-6 بمجموع جوائز تخطت المليوني ريال موزّعة على 27 شوطًا اختلفت فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة.
وشهدت سباقات يوم الخميس منافسات قوية ومثيرة حيث افتتحت أولى الأشواط المهرة وايت دير لإسطبل اللجام الذهبي وبتدريبات بدن السبيعي وبقيادة الخيال سلمان آل رشيد -حيث تعد هذه مشاركتها الأولى- بانطلاقة سريعة من البداية حتى النهاية، فيما خصص الشوط للأفراس المبتدئة عمر السنتين على مسافة 1200 متر، وحلت في ثاني المراكز بدخول قوي المهرة مهللة للمالك عبدالمحسن عبدالله الطخيم، كما انتصرت في ثاني الأشواط الفرس زمة باستعراض رائع وبعدد كبير من الأطوال لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات فهد سعد وبقيادة الخيال نواف المضياني.
وأبدع المهر يامنصور بحضور رائع في الشوط الرابع شوط للخيل عمر السنتين، وسجّل انتصاره الأول من مشاركته الأولى، وهو شقيق لزميله في الإسطبل الجواد بدر العلياء للمالك الشريف هزاع شاكر العبدلي وبتدريبات عبدالعزيز الموسى وبقيادة الخيال عبدالعزيز محمد الموسى، حيث اختتم آخر الأشواط الجواد مستافي للمالك تركي العتيبي وبتدريبات حمد آل رشيد وبقيادة الخيال سلمان آل رشيد وظهر بصورة رائعة وبمسافة كبيرة بينه وبين المركز الثاني.
وفي سباقات يوم الجمعة "القوة والإثارة" ذهبت إلى الشوط التحضيري لكأس جامعة الملك عبدالعزيز في الشوط التاسع، والمخصص للجياد المنتجة محليًا عمر الأربع سنوات فأكثر على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 130 ألف ريال، حيث انتصر في هذا السباق الجواد لله دره لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبتدريبات أحمد محمود، وبقيادة الخيال كاميليو أوسبينا، الذي قدّم أداءً مميزًا في هذا السباق، وهو الانتصار السادس في سجله السباقي، وفي رابع الأشواط ظهرت بأداء مميز ولافت المهرة ميتوليا للمالك سعود محمد آل علي وبتدريبات بدن السبيعي وبقيادة الخيال فهد الفريدي.
وفي سباقات يوم السبت افتتحت الفرس بنت الريح أولى الأشواط بانتصار مميز للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وبتدريبات جيمس جيركنز، وبقيادة الخيال أحمد الشرار، وفي ثاني الأشواط سجل الانتصار الجواد بيهايف للمالك عبدالله المطيري، وبتدريبات ناصر فواز، وبقيادة الخيال لويس موراليس، وفي ثالث الأشواط حقق المركز الأول الجواد الصفا بوقت مميز 1:31.77 بشعار المالك عبدالرحمن السيد، وبتدريبات نايف المسعودي، وبقيادة الخيال لويس موراليس، وفي الشوط الرابع الذي خصص للخيل المبتدئة انتصر الجواد مسك للمالك عبدالإله عبدالعزيز الموسى، وبتدريبات أحمد محمود، وبقيادة الخيال عادل الفريدي، كما انتصرت في الشوط الخامس الفرس بنت طويق بالشعار الأحمر للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وبتدريبات فهد سعد، وبقيادة الخيال عادل الفريدي، وفي الشوط السادس حصلت مناصفة بالمركز الأول بين الجوادين ماعليك لأبناء فيحان فيصل المنديل، وبتدريبات ثنيان الثنيان، وبقيادة الخيال مهند النصار، والجواد سي ذا كاسبر للمالك ثامر مناحي العصيمي، وبتدريبات بدن السبيعي، وبقيادة الخيال فهد الفريدي، حيث قررت لجنة السباق والتحكيم أن الجوادين ماعليك وسي ذا كاسبر وصلا أولاً لخط النهاية وكان سباقًا قويًا أمتع الجماهير الحاضرة.