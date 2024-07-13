نادي سباقات الخيل ينهي الأسبوع الثاني من موسم سباقات الطائف 2024

وفي سباقات يوم السبت افتتحت الفرس بنت الريح أولى الأشواط بانتصار مميز للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وبتدريبات جيمس جيركنز، وبقيادة الخيال أحمد الشرار، وفي ثاني الأشواط سجل الانتصار الجواد بيهايف للمالك عبدالله المطيري، وبتدريبات ناصر فواز، وبقيادة الخيال لويس موراليس، وفي ثالث الأشواط حقق المركز الأول الجواد الصفا بوقت مميز 1:31.77 بشعار المالك عبدالرحمن السيد، وبتدريبات نايف المسعودي، وبقيادة الخيال لويس موراليس، وفي الشوط الرابع الذي خصص للخيل المبتدئة انتصر الجواد مسك للمالك عبدالإله عبدالعزيز الموسى، وبتدريبات أحمد محمود، وبقيادة الخيال عادل الفريدي، كما انتصرت في الشوط الخامس الفرس بنت طويق بالشعار الأحمر للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وبتدريبات فهد سعد، وبقيادة الخيال عادل الفريدي، وفي الشوط السادس حصلت مناصفة بالمركز الأول بين الجوادين ماعليك لأبناء فيحان فيصل المنديل، وبتدريبات ثنيان الثنيان، وبقيادة الخيال مهند النصار، والجواد سي ذا كاسبر للمالك ثامر مناحي العصيمي، وبتدريبات بدن السبيعي، وبقيادة الخيال فهد الفريدي، حيث قررت لجنة السباق والتحكيم أن الجوادين ماعليك وسي ذا كاسبر وصلا أولاً لخط النهاية وكان سباقًا قويًا أمتع الجماهير الحاضرة.