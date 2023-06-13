إغلاق باب الترشح لرئاسة وعضوية مؤسسة النصر غير الربحية

أعلنت إدارة نادي النصر إغلاق باب الترشح لرئاسة وعضوية وقيد الناخبين لمؤسسة النصر غير الربحية عند تمام الساعة التاسعة من يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو الجاري.
وأشار النادي من خلال "أنفوجرافيك" إلى أن فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين سيستمر لمدة يومين (14- 15) يونيو الجاري، على أن يكون الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين يوم الجمعة 16 يونيو.
أما النظر في الطعون المقدمة ستبدأ دراستها يوم السبت 17 يوليو ولمدة ثلاثة أيام حيث تستمر إلى الاثنين ، على أن يكون يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يونيو موعدًا لإعلان القائمة النهائية .
وأوضح النادي أن موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية سيكون لمدة يوم واحد حيث سيُقام يوم الخميس الموافق 22 يونيو الجاري وفي اليوم التالي ستبدأ إجراءات الطعن عقد الجمعية العمومية وتستمر لمدة يوم واحد.
في حين سيكون موعد النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية يومي السبت والأحد (24- 25) من الشهر ذاته.