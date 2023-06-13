إغلاق باب الترشح لرئاسة وعضوية مؤسسة النصر غير الربحية

أما النظر في الطعون المقدمة ستبدأ دراستها يوم السبت 17 يوليو ولمدة ثلاثة أيام حيث تستمر إلى الاثنين ، على أن يكون يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يونيو موعدًا لإعلان القائمة النهائية .