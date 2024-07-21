"بينتو" النصر.. حارس محظوظ يلعب بكلتا قدميه وأجبر أتليتيكو على تغيير قواعده

شهدت الأيام الماضية منافسة بين فريقَي إنتر ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي من أجل ضم الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس قبل أن يتدخل النصر، وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، ويبرم صفقته مع اللاعب الموصوف بـ"العيار الثقيل".
وجرت مراسم توقيع العقد بمقر معسكر الفريق الأول في البرتغال بحضور رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر إبراهيم المهيدب، والمدير الرياضي "فرناندو هييرو"، بعقد يمتد حتى 2028 قادمًا من أتليتيكو باراناينسي.
وُلد بينتو ماتيوس كريبسكي في 10 يونيو 1999 في مدينة كوريتيبا، وكان صعود بارانا الصغير بمنزلة قصة "بسيطة" لحارس مرمى شاب، صعد عبر الرتب، وحصل على القليل من الحظ لإظهار قدراته.
ويعتقد الكثيرون أن صعود بينتو إلى قمة كرة القدم البرازيلية كان مصادفة محظوظة؛ فقد انضم إلى فريق الشباب في أتليتيكو باراناينسي في عام 2013 في سن الرابعة عشرة، وتم تصعيده للفريق الأول لموسم 2020، وجدد عقده حتى عام 2023 في يوليو من ذلك العام.
وبحسب المراقبين، فإن مهارات بينتو هي ما جعلت أتليتيكو، الذي يركز بالفعل على الاستثمار في اللاعبين ذوي الإمكانات الهائلة، يتجاهل أي شخص آخر في مركزه؛ ويمنحه المركز الأول.
وقد أدى الأداء الرائع الذي قدمه "بينتو" على مستوى النادي إلى استدعائه مرات عدة لتشكيلة المنتخب البرازيلي. وجاءت الدعوة الأولى من المدرب المؤقت السابق فرناندو دينيز في أغسطس 2023.
داخل المستطيل الأخضر استطاع بينتو أن يخطف الأنظار بما حققه من نجاحات؛ إذ يتمتع بمهارة كبيرة في التعامل مع الكرة، وهو رائع في التعامل مع أي نوع من التسديدات؛ ففي 62 مباراة خلال موسم 2023 في البرازيل حافظ الحارس على نظافة شباكه في 22 مباراة، واستقبل 61 هدفًا فقط في جميع المسابقات، حتى أن أسطورة كرة القدم البرازيلية المدير الفني السابق لتشيلسي لويز فيليبي سكولاري أشاد به. وقال سكولاري: "كل أسبوع يرفع بينتو سعره بمقدار 2 مليون يورو. أعتقد أنه أفضل حارس مرمى في البرازيل". وأضاف: "هناك لوكاس بيري وسانتوس. كل منهما حارسان يتمتعان بمستوى عال من الجودة، لكن بينتو برز في سلسلة من التفاصيل".
أما مدربه السابق تورا، الذي تولى فريق بيرينينسي، فوصف بينتو بأنه شاب "مهذب للغاية، وإنسان عظيم، وشخص مذهل".. مضيفًا في مقابلته مع FcInterNews بأن "بينتو حارس مرمى يعرف كيف يتصرف بين القائمين، وهو شخص لا يريد أن يكون بطلاً بأي ثمن، كما أنه سريع، عدواني، ويمتلك ردود فعل رائعة.. واليوم أصبح بينتو حارس مرمى واثقًا من نفسه باستخدام قدميه".
يبلغ طول بينتو 190 سم، ويفضل استخدام قدمه اليمنى. وقد عُرف عنه أنه يواصل تطوير قدرته على التمرير إلى جانب قدرته على اللعب بالكرة بكلتا قدميه.
وبحسب مراقبين، فإن بينتو يتميز بالتركيز، وسرعة اتخاذ القرار، والسيطرة.. وهي الصفات التي تساهم في تقليل أخطائه داخل الملعب.
وخلال الفترة الماضية تلقى بينتو مجموعة من العروض المميزة للاحتراف في أوروبا إلا أنه في النهاية فضّل الانضمام إلى دوري روشن؛ إذ قال: "أشعر بحماس كبير تجاه النصر، أحد أكبر الفرق بالعالم، ومع أفضل اللاعبين بالعالم". وأضاف: "أريد مساعدة الفريق مع كثير من الشباك النظيفة. كما استقبلت الكثير من رسائل الجمهور، وأشعر بدعمهم من الآن".
وكانت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" قد كتبت أن إنتر ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي انضما لسباق التعاقد مع الدولي البرازيلي، إلى جانب فِرق نوتنغهام فورست وولفرهامبتون، قبل أن يدخل النصر السعودي على الخط.