"بينتو" النصر.. حارس محظوظ يلعب بكلتا قدميه وأجبر أتليتيكو على تغيير قواعده

شهدت الأيام الماضية منافسة بين فريقَي إنتر ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي من أجل ضم الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس قبل أن يتدخل النصر، وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، ويبرم صفقته مع اللاعب الموصوف بـ"العيار الثقيل".

وجرت مراسم توقيع العقد بمقر معسكر الفريق الأول في البرتغال بحضور رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر إبراهيم المهيدب، والمدير الرياضي "فرناندو هييرو"، بعقد يمتد حتى 2028 قادمًا من أتليتيكو باراناينسي.