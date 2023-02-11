في الموقعة التاريخية لـ"نهائي كأس العالم".. تعرَّف على تشكيلتَيْ الهلال السعودي وريال مدريد

كشف المدير الفني لفريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، الأرجنتيني "دياز"، عن تشكيلة الأزرق أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية مساء اليوم السبت على ملعب "مولاي عبدالله " في الرباط المغربية، بقيادة الحكم الإنجليزي "أنتوني تايلر".
يدخل الهلال السعودي موقعة ريال مدريد بالتشكيلة الآتية: (المعيوف، سعود، جانغ، البليهي، خليفه، كويلار، كنو، كاريلو، سالم، فييتو وماريغا).
وجاءت قائمة ريال مدريد الإسباني على النحو الآتي: (لونين، كارفخال، ألبا، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينغا، فالفيردي، تشاوميني، فينيسيوس ورودريغو).