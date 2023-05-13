بعد تجاوز الأهلي.. النصر يتصدر المرحلة الأولى للمربع الذهبي لكرة السلة

تصدر نادي النصر المرحلة الأولى للمربع الذهبي لكرة السلة بعد فوزه على نظيره الأهلي 87 /70 ، فيما فاز الفتح على نظيره أحد 100- 95 والتي اختتمت منافساته اليوم السبت على صالة وزارة الرياضة في الرياض، وجاء النادي الأهلي في المركز الثاني وحل نادي الفتح في المركز الثالث، وحل نادي أحد في المركز الرابع.
وبذلك يواجه النصر صاحب المركز الأول نظيره أحد صاحب المركز الرابع والأهلي صاحب المركز الثاني يواجه نظيره الفتح صاحب المركز الثالث وذلك يوم الخميس المقبل.
وتختتم المنافسات السبت المقبل، إذ يلعب الخاسر مع الخاسر لتحديد المركز الثالث والرابع، ويلتقي الفائز مع الفائز لتحديد بطل المسابقة.
وتُقام جميع منافسات المرحلة الثانية على صالة وزارة الرياضة في جدة.