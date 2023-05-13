بعد تجاوز الأهلي.. النصر يتصدر المرحلة الأولى للمربع الذهبي لكرة السلة

تصدر نادي النصر المرحلة الأولى للمربع الذهبي لكرة السلة بعد فوزه على نظيره الأهلي 87 /70 ، فيما فاز الفتح على نظيره أحد 100- 95 والتي اختتمت منافساته اليوم السبت على صالة وزارة الرياضة في الرياض، وجاء النادي الأهلي في المركز الثاني وحل نادي الفتح في المركز الثالث، وحل نادي أحد في المركز الرابع.