"نكودو" في صدارة هدافي الفريق.. أبرز أرقام "لاعبي ضمك" بعد نهاية الجولة الـ19

كشف حساب رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس" عن أبرز أرقام لاعبي ضمك، بعد مرور 19 جولة من منافسات الدوري.
ونجح الفرنسي جورج كيفين نكودو في تصدر لاعبي الفريق كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف؛ إذ سجل 14 هدفًا، كما نجح في تحقيق لقب الأفضل في الصراعات الثنائية بـ155 مرة.
ونجح الروماني نيكولاي ستانسيو لاعب الفريق في تحقيق 126 تمريرة، منها 5 تمريرات حاسمة، وقدم 36 فرصة محققة لتسجيل أهداف.
ويحتل الهلال حاليًا صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي في المركز الثالث الأهلي برصيد 40 نقطة، فى حين يقع الاتحاد سابعًا برصيد 28 نقطة.