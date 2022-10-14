بمشاركة 48 لاعبًا من نخبة لاعبي القولف في العالم.. انطلاق بطولة "ليف قولف إنفايتيشونال جدة"

وسيتنافس اللاعبون على 54 حفرة، بجوائز مالية تُقدر بـ 25 مليون دولار، حيث ستقام البطولة الأولى من نوعها بنظام يمزج بين الجانب الجماعي والفردي، يتم خلالها تقسيم اللاعبين إلى 12 فريقًا، يضم كل منها أربعة لاعبين، مع احتساب النتيجة المسجلة من قبل كل لاعب بشكل جماعي لتحديد الفريق الفائز وبشكل فردي لتحديد صاحب أفضل معدل ضربات مع نهاية البطولة.