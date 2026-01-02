الثلاثاء انطلاق السباق على لقب كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026

وتنطلق منافسات المجموعة الثانية في اليوم التالي، 7 كانون الثاني/يناير، بمواجهة تجمع على ستاد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بين حامل اللقب اليابان، المنتخب الوحيد الذي توج بالبطولة أكثر من مرة بعد فوزه أيضاً في 2016، ومنتخب سوريا، الذي يسجل تأهله الخامس وينهي غياباً منذ 2020. وبلغ المنتخب السوري ربع النهائي في نسختي 2013 و2020، حيث تفوق على اليابان 2-1 في المواجهة الوحيدة السابقة بينهما خلال نسخة 2020.