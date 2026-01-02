الثلاثاء انطلاق السباق على لقب كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026

تتجه الأنظار يوم الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية مع انطلاق منافسات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 في السعودية في مدينتي جدة والرياض.
وتتأهب أبرز المواهب في القارة لإثبات قدرتها على اتخاذ الخطوة التالية في مسيرتها الكروية خلال النسخة السابعة من البطولة، التي تُقام في الفترة من 6 إلى 24 كانون الثاني/يناير.
ومن بين النجوم الذين برزوا في نسخة 2024 الماضية، أفضل لاعب جويل فوجيتا وهداف البطولة علي جاسم، إلى جانب أسماء تألقت في نسخ سابقة مثل يويتو سوزوكي والمعز علي.
واكتمل عقد المنتخبات الـ16 بعد تأهل 15 منتخباً عبر التصفيات التي أُقيمت في أيلول/سبتمبر، لتنضم إلى السعودية، المستضيفة للمرة الأولى، والتي تأهلت تلقائياً.
وتشهد البطولة مشاركة جميع الأبطال السابقين الخمسة: العراق، اليابان، جمهورية كوريا، السعودية، أوزبكستان، والذين يُعدّون، إلى جانب أستراليا والأردن، المنتخبات السبعة الوحيدة التي شاركت في جميع النهائيات.
وسيخوض منتخبا قرغيزستان ولبنان ظهورهما الأول في النهائيات، ليرتفع العدد الإجمالي للمنتخبات التي شاركت في تاريخ البطولة إلى 27.
ويحتضن ستاد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة المباراة الافتتاحية يوم الثلاثاء، حيث يلتقي منتخبا فيتنام والأردن ضمن المجموعة الأولى عند الساعة 2:30 بعد الظهر.
وكان منتخب جنوب شرق آسيا قد حل وصيفاً في نسخة 2018 وبلغ ربع النهائي في 2024، مسجلاً مشاركته السادسة في النهائيات، فيما يُعد المركز الثالث في نسخة 2013 أفضل إنجاز للأردن. والتقى المنتخبان مرتين من قبل، فاز خلالها المنتخب الأردني 3-1 في نسخة 2016، قبل أن ينتهي لقاء 2020 بالتعادل السلبي.
ومن المنتظر حضور جماهيري كبير عند الساعة ، عندما يبدأ بطل نسخة 2022، المنتخب السعودي، سعيه نحو لقبه الثاني على ستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، بمواجهة منتخب قرغيزستان، الذي ضمن ظهوره الأول في النهائيات بعد نجاحه في حملته التأهيلية السابعة.
وتنطلق منافسات المجموعة الثانية في اليوم التالي، 7 كانون الثاني/يناير، بمواجهة تجمع على ستاد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بين حامل اللقب اليابان، المنتخب الوحيد الذي توج بالبطولة أكثر من مرة بعد فوزه أيضاً في 2016، ومنتخب سوريا، الذي يسجل تأهله الخامس وينهي غياباً منذ 2020. وبلغ المنتخب السوري ربع النهائي في نسختي 2013 و2020، حيث تفوق على اليابان 2-1 في المواجهة الوحيدة السابقة بينهما خلال نسخة 2020.
ويستضيف ستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية مواجهة قطر والإمارات، حيث يشارك المنتخبان في النهائيات للمرة السادسة. ويتطلع المنتخب القطري إلى تجاوز إنجازه السابق بحصوله على المركز الثالث في 2018، بينما كان أفضل مشوار للإمارات الوصول إلى ربع النهائي في أعوام 2013 و2016 و2020.
وفي الرياض، تنطلق مباريات المجموعة الثالثة يوم 7 كانون الثاني/يناير، عندما يلتقي منتخبا جمهورية كوريا وإيران على ستاد نادي الشباب. وكان المنتخبان قد التقيا في نسخة 2020، حين فاز منتخب شرق آسيا 2-1 في دور المجموعات في طريقه للتتويج باللقب، فيما يسعى المنتخب الإيراني لتجاوز أفضل إنجازاته السابقة، والمتمثلة ببلوغ ربع النهائي في نسخة 2016، خلال مشاركته الخامسة في النهائيات.
ويبدأ منتخب أوزبكستان، الذي حل ضمن الأربعة الأوائل في النسخ الأربع الأخيرة، بما في ذلك تتويجه بلقب 2018 وحصوله على الوصافة في نسخة 2024، مشواره على ستاد الأمير فيصل بن فهد بمواجهة لبنان، الذي يخوض أول مشاركة له في النهائيات بعد تأهله من محاولته السابعة.
وتُختتم منافسات الجولة الأولى بإقامة مباراتين ضمن المجموعة الرابعة يوم 8 كانون الثاني/يناير، حيث تنطلق الأولى على ستاد الشباب، عندما يلتقي منتخب أستراليا، صاحب المركز الثالث في نسخة 2020، مع منتخب تايلاند، الذي بلغ ربع النهائي في 2020 ويشارك في النهائيات للمرة السادسة، في مواجهة تجمع منتخبي منطقة آسيان.
وفي المباراة الثانية، يفتتح منتخب العراق، الذي اكتفى بالمركز الثالث في نسخة 2024 بعد أن كان قريباً من إضافة لقب جديد إلى تتويجه في 2013، حملته الجديدة بمواجهة الصين على ستاد الأمير فيصل بن فهد، حيث يسعى منتخب شرق آسيا إلى بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في مشاركته السادسة بالنهائيات.