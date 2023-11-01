خلال الفترة من 2 – 4 نوفمبر الجاري .. اتحاد السيارات والدراجات النارية ينظم الجولة الختامية لمنافسات الدرفت وكسر الزمن والأوتوكروس

وستحدد نتائج هذه الجولة بطل الموسم في كل فئة، إلى جانب بطل الموسم للبطولة ككل، في الوقت الذي كثّف فيه المتسابقون استعداداتهم لخوض الجولة الختامية في البطولة، وسط توقعات باستمرار الندية بعد المستويات التي قدمها المشاركون في الجولتين الماضيتين.