وكيل أعمال "عبد الرزاق حمدالله " يبلغ إدارة الاتحاد برغبته في الرحيل

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن رغبة المغربي عبد الرزاق حمدالله، لاعب الاتحاد في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأفاد الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" بأن وكيل عبد الرزاق حمدالله أبلغ مسؤولي الاتحاد برغبته في الرحيل عن النادي في أسرع وقت ممكن.
وأشار الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" إلى أن اللاعب المغربي الذي ينتهي عقده في يونيو 2024، يبحث عن تجربة جديدة في مكان آخر.
وتعرض عبد الرزاق حمدالله خلال الفترة الماضية لانتقادات شديدة وهجوم من جماهير الاتحاد بسبب تراجع مستواه الفني، وخاصة بعد انضمام الفرنسي كريم بنزيما إلى الفريق بالصيف الماضي.