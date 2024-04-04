تصنيف فيفا للمنتخبات.. "الأخضر" السادس آسيويًّا ويستمر بالمركز الـ53 عالميًّا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن التصنيف الجديد للمنتخبات خلال شهر أبريل 2024؛ حيث تواجد منتخبنا الوطني في المركز السادس آسيويًّا؛ فيما تَصدرت الأرجنتين وتلتها فرنسا في الترتيب العالمي.
واستمر المنتخب السعودي في المركز 53 منذ آخر تصنيف لـ"فيفا"، برصيد 1443.53 نقطة، عقب خوضه التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وجاء تصنيف المنتخبات في قارة آسيا، ضمن تصنيف (فيفا) الجديد، على النحو التالي:
1- اليابان (المركز 18 عالميًّا).
2- إيران (المركز 20 عالميًّا).
3- كوريا الجنوبية (المركز 23 عالميًّا).
4- أستراليا (المركز 24 عالميًّا).
5- قطر (المركز 34 عالميًّا).
6- السعودية (المركز 53 عالميًّا).
وشهد تصنيف المنتخبات خلال شهر أبريل، تصدر المنتخب المغربي للمنتخبات الإفريقية رغم تراجعه مركزًا وحيدًا؛ حيث يحتل منتخب "أسود الأطلس" الترتيب الـ13.
واحتل منتخب السنغال المركز الثاني قاريًّا والـ17 دوليًّا، ثم منتخب نيجيريا الذي تَراجع مركزين ليصبح 30 دوليًّا والثالث إفريقيًّا.
ويأتي المنتخب المصري في المركز الرابع قاريًّا والـ37 عالميًّا، ومن خلفه المنتخب الإيفواري والذي ارتقى مركزًا ليصبح الـ38.
ترتيب أول 10 منتخبات من حيث التصنيف:
1- الأرجنتين
2- فرنسا
3- بلجيكا
4- إنجلترا
5- البرازيل
6- البرتغال
7- هولندا
8- إسبانيا
9- إيطاليا
10- كرواتيا