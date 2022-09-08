السعودية تستعد لتقديم ملف استضافة كأس العالم 2030

وتقول مصادر مطلعة على العملية إن الإعلان عن العرض وشيك ويأتي بعد محادثات على مستويات حكومية رفيعة، كما هو الحال مع كأس العالم في قطر هذا العام، إذا نجح العرض، فسيتعين لعب البطولة في الشتاء لتجنب درجات الحرارة العالية في شهري يونيو ويوليو.