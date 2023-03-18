لأول مرة في تاريخه.. أخضر السهام إلى النهائي الآسيوي

تأهل المنتخب السعودي للسهام إلى نهائي بطولة كأس آسيا في تايبيه- تايون المرحلة الأولى، لأول مرة في تاريخ الأخضر، بفئة القوس الأولمبي رجال (فِرَق) بفريق اللاعبين (راشد السبيعي، وعبدالرحمن الموسى، ومنصور علوي) بعد فوزه على المنتخب الأسترالي، ليواجه المنتخب الهندي غداً في نهائي البطولة.