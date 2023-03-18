لأول مرة في تاريخه.. أخضر السهام إلى النهائي الآسيوي

تأهل المنتخب السعودي للسهام إلى نهائي بطولة كأس آسيا في تايبيه- تايون المرحلة الأولى، لأول مرة في تاريخ الأخضر، بفئة القوس الأولمبي رجال (فِرَق) بفريق اللاعبين (راشد السبيعي، وعبدالرحمن الموسى، ومنصور علوي) بعد فوزه على المنتخب الأسترالي، ليواجه المنتخب الهندي غداً في نهائي البطولة.
من جانبه هنأ رئيس الاتحاد السعودي للسهام مشعل الحكير، هذا الإنجاز، مضيفاً: "أبطالنا إلى نهائي بطولة آسيا للسهام، وبحول الله أنهم قدها وقدود، ونرفع راية الوطن فوق، فالنا الذهب".
وقال رئيس بعثة السهام الخضر عبدالله النويصر: إن اللاعبين قاتلوا على الوصول بجهد وتعب والتزام.
وكان "أخضر السهام"، قد بدأ مشواره في دور الثمانية وتغلب على منتخب هونغ كونغ، ليواجه في الدور ربع النهائي منتخب تايبيه الصيني وينتصر عليه ويصل إلى نصف النهائي ويحقق الفوز على المنتخب الأسترالي أحد المنتخبات المرشحة لتحقيق الميداليات.