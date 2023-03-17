ريال مدريد في مواجهة تشيلسي.. بايرن ميونيخ يصطدم بمانشستر سيتي

أسفرت قرعة الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات من العيار الثقيل.
أوقعت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فريق ريال مدريد، بطل النسخة الأخيرة في مواجهة نظيره تشيلسي الإنجليزي، وبايرن ميونخ سيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي.
وفي مواجهة إيطالية بحتة بسبب فتح القرعة والسماح بمواجهات بين أندية من نفس البلد سيقابل ميلان نظيره نابولي، في حين يواجه إنتر ميلان بنفيكا البرتغالي.
وسيتواجه في نصف النهائي الفائز من مباراة ميلان ونابولي مع الفائز من مباراة بنفيكا وإنتر، والفائز من مباراة ريال مدريد وتشلسي مع الفائز من لقاء مان سيتي وبايرن ميونيخ.
وستلعب مباريات ذهاب ربع نهائي في 11 و12 أبريل/نيسان المقبل، ومباريات الإياب في 18 و19 من الشهر نفسه.
وتلعب مباراتا ذهاب نصف النهائي تلعب في 9 و10 مايو/أيار المقبل، ومباراتا الإياب في 16 و17 من الشهر نفسه.
أما النهائي فستحتضنه مدينة إسطنبول التركية في العاشر من يونيو/حزيران المقبل.