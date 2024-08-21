"موسم الرياض 2024" ينطلق بنزال ملحمي يجمع نجوم الملاكمة في الـ 12 من أكتوبر المقبل

المملكة العربية السعودية، الرياض 21 أغسطس 2024: أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) عن النزال المنتظر في حفل افتتاح النسخة الخامسة من موسم الرياض لعام 2024، حيث يترقب عشاق الملاكمة من مختلف أنحاء العالم حدثًا كبيرًا بعنوان "IV CROWN SHOWDOWN"، الذي سيُقام في العاصمة السعودية الرياض، في الـ 12 من أكتوبر المقبل، وسيكون بمثابة نقطة انطلاق لموسم حافل بالفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تضع الرياض في صدارة المشهد العالمي.
وسيكون "IV CROWN SHOWDOWN" مناسبة خاصة لجماهير الملاكمة، حيث سيجمع بين اثنين من عمالقة الوزن الثقيل الخفيف: الروسيين أرتور بيتربيف، المعروف بقوته الساحقة وسجله المليء بالانتصارات بالضربة القاضية، ومواطنه ديميتري بيفول، الذي يُعتبر من أكثر الملاكمين تكتيكًا وذكاءً في هذا الوزن. هذه المواجهة ليست مجرد نزال على الألقاب، بل هي معركة لإثبات التفوق في فئة الوزن الثقيل الخفيف على مستوى العالم.
إلى جانب هذا النزال الرئيسي، سيشهد الحدث سلسلة من النزالات المثيرة التي تضم نخبة من الأبطال العالميين في مختلف الأوزان. في وزن السوبر فيذر (وزن الريشة الممتاز)، سيواجه الأمريكي شاكور ستيفنسون مع الويلزي جو كوردينا. وفي وزن المتوسط، يتحدى البريطاني كريس يوبانك جونيور صاحب الـ 18 ضربة قاضية، البولندي كاميل سزيريميتا، في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة.
أما في وزن الثقيل، فسيكون الجمهور على موعد مع مواجهة بريطانية بين فابيو ووردلي وفريزر كلارك، وكلاهما يسعى لإثبات جدارته في حلبة الرياض. أما في وزن الكروزير (الطراد)، سيلتقي الأسترالي جاي أوبتايا الذي سبق وأن فاز بالضربة القاضية ضمن نزال "حلبة النار" ديسمبر الماضي، مع البريطاني جاك ماسي في نزال يترقبه الكثيرون لما يحمله من قوة وتنافسية.
وفي النزالات الأخرى، سيتنافس البريطاني بن ويتاكر الذي فاز بالميدالية الفضية في أولمبياد 2020 مع مواطنه ليام كاميرون في وزن الخفيف الثقيل، بينما تحضر للمرة الأولى مواجهة نسائية على حلبة ملاكمة موسم الرياض عندما تنازل الأسترالية سكاي نيكولسون البريطانية رافين تشابمان في مواجهة ضمن وزن الريشة.
وسيشهد الجمهور أيضًا نزالًا مهماً خاصًا بين السعودي محمد العقل والمكسيكي خيسوس غونزاليس في وزن الويلتر، مما يضفي طابعًا مميزًا ووطنيًا على هذا الحدث العالمي.
ويعتبر "IV CROWN SHOWDOWN" جزءًا من موسم الرياض الذي أصبح له مكانة كبرى كوجهة ترفيهية عالمية.