"موسم الرياض 2024" ينطلق بنزال ملحمي يجمع نجوم الملاكمة في الـ 12 من أكتوبر المقبل

المملكة العربية السعودية، الرياض 21 أغسطس 2024: أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) عن النزال المنتظر في حفل افتتاح النسخة الخامسة من موسم الرياض لعام 2024، حيث يترقب عشاق الملاكمة من مختلف أنحاء العالم حدثًا كبيرًا بعنوان "IV CROWN SHOWDOWN"، الذي سيُقام في العاصمة السعودية الرياض، في الـ 12 من أكتوبر المقبل، وسيكون بمثابة نقطة انطلاق لموسم حافل بالفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تضع الرياض في صدارة المشهد العالمي.