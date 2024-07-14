نجما إسبانيا لامين يامال ورودري الأفضل في بطولة أمم أوروبا 2024

فاز رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعب في النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا 2024، التي استضافتها ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، وذلك لدوره البارز في تتويج منتخب بلاده باللقب الرابع في تاريخه.

توج المنتخب الإسباني بلقب أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1964 و2008 و2012، عقب فوزه على نظيره الإنجليزي مساء يوم الأحد (2-1) على ملعب برلين الأولمبي، ليصبح الأكثر فوزًا بالكأس ويفض الشراكة مع منتخب ألمانيا الفائز باللقب ثلاث مرات.

وشارك رودري في تحقيق منتخب إسبانيا للفوز بجميع مبارياته السبع بالبطولة وكان ركيزة أساسية في خطط المدير الفني لويس دي لا فوينتي.

كما فاز مواطنه لامين يامال نجم منتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة أمم أوروبا 2024، لمساهمته الكبيرة في إحراز إسبانيا لقبها الرابع في أغلى البطولات القارية.

وسجل نجم برشلونة الواعد هدفًا في شباك جورجيا بمباراة دور الـ16 إضافة إلى أربع تمريرات حاسمة لزملائه آخرها الهدف الأول الذي أحرزه نيكو ويليامز في شباك إنجلترا بنهائي يورو 2024.

وأصبح لامين يامال أصغر لاعب يظهر في نهائي كأس أوروبا، أو كأس العالم لكرة القدم، بعمر 17 عامًا ويوم واحد، محطمًا الرقم القياسي الذي سجله بيليه في نهائي كأس العالم 1958 للبرازيل ضد السويد (17 عامًا و249 يومًا).

كما أصبح أول لاعب إسباني يقدم 4 تمريرات حاسمة في بطولة واحدة من بطولة كأس أوروبا. وهو أيضًا أكثر من أي لاعب آخر على الإطلاق في بطولة يورو واحدة منذ نسخة (1980 فصاعدًا).

يُذكر أن إنجلترا أخفقت في التتويج باللقب بعد خسارتها للنهائي الثاني، علمًا بأنها انهزمت على أرضها أمام إيطاليا في يورو عام 2021 بركلات الترجيح.