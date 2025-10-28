ساديو ماني بعد الخروج من كأس الملك: مباراة صعبة والاتحاد استحق الفوز

في أول تعليق له بعد خروج فريقه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وصف السنغالي ساديو ماني، مهاجم نادي النصر، مواجهة شقيقه الاتحاد في دور الـ16 بأنها كانت "صعبة"، مؤكدًا أن الاتحاد قدّم أداءً جيدًا واستحق التأهل.
وقال ماني عقب اللقاء: "كنا نعلم أننا نستطيع أن نكون أفضل، لكن الخصم لعب بشكل جيد، وأعتقد أنهم استحقوا الفوز".
وأضاف: "الفوز أو الخسارة جزء من كرة القدم، وهذه أول خسارة لنا هذا الموسم، لكن الطريق ما زال طويلاً، وسنواصل العمل معًا لتحقيق كل ما يمكن للفوز في المباريات المقبلة".
وكان النصر قد خسر أمام الاتحاد بنتيجة 2–1 في اللقاء الذي أُقيم مساء الثلاثاء على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.