في انطلاق الجولة الـ23 من دوري روشن.. 3 مواجهات منتظرة أبرزها النصر والرائد

وتُستكمل مباريات الجولة غدًا الجمعة بـ3 مباريات، الأولى تجمع فريق الطائي بالحزم على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ويواجه الرياض نظيره الهلال على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ويحل الأخدود ضيفًا على الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.