رياضة

في انطلاق الجولة الـ23 من دوري روشن.. 3 مواجهات منتظرة أبرزها النصر والرائد

في انطلاق الجولة الـ23 من دوري روشن.. 3 مواجهات منتظرة أبرزها النصر والرائد

تدور عجلة دوري روشن السعودي للمحترفين من جديد اليوم الخميس؛ إذ تنطلق منافسات الجولة الـ23 بـثلاث مواجهات مرتقبة، أبرزها قمة النصر وضيفه الرائد.

مباريات الخميس

في المواجهة الأولى يستضيف فريق ضمك نظيره الوحدة على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، والشباب يواجه الفيحاء على ملعب نادي الشباب في الرياض، والرائد يحل ضيفًا على النصر على ملعب الأول بارك بالرياض.

مباريات الجمعة

وتُستكمل مباريات الجولة غدًا الجمعة بـ3 مباريات، الأولى تجمع فريق الطائي بالحزم على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ويواجه الرياض نظيره الهلال على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ويحل الأخدود ضيفًا على الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.

مباريات السبت

وتُختتم مباريات الجولة السبت المقبل بثلاث مواجهات؛ إذ يستضيف الفتح نظيره الخليج على ملعب نادي الفتح بالأحساء، والاتفاق يواجه أبها على ملعب نادي الاتفاق في الدمام، ويستضيف التعاون نظيره الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

نادي النصر
نادي الرائد
دوري روشن السعودي للمحترفين
الجولة 23

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