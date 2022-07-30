4 مباريات مرتقبة في الدور ربع النهائي لكأس العرب للشباب
تُقام يوم غد الأحد، مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم.
في الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، يلتقي منتخب الأردن مع منتخب فلسطين، على ملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط.
وتأهل منتخب الأردن متصدرًا لترتيب المجموعة الثانية بـ4 نقاط؛ بينما بلغ المنتخب الفلسطيني دور الثمانية، وصيفًا للمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط.
وفي الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يلتقي منتخب السعودية مع منتخب اليمن، على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
وتَصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الأولى بـ6 نقاط؛ بينما جاء المنتخب اليمني وصيفًا للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.
وفي السابعة مساءً في نفس التوقيت، يلتقي منتخب مصر مع منتخب المغرب على ملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط.
وتَصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، وهو نفس رصيد نظيره المغربي، متصدر في المجموعة السادسة.
وتُختتم مباريات الدور ربع النهائي بالمباراة التي تجمع بين منتخبي الجزائر وتونس، على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في تمام التاسعة مساءً.
واقتنص المنتخب الجزائري صدارة المجموعة الثالثة، ليلاقي منتخب تونس متصدر المجموعة الخامسة، ولكل منهما 6 نقاط.