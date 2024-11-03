الاتحاد السعودي لكرة القدم يكشف عن مواعيد مباريات ربع النهائي بـ"كأس الملك".. تعرَّف عليها

وتختم قمة مباريات الدور بإقامة مباراة الكلاسيكو المنتظر بين الهلال ونظيره الاتحاد، التي تعتبر النهائي المبكر؛ كونها تجمع بين فريقَيْن خاضا أكبر عدد من نهائيات المسابقة بـ37 مباراة نهائية، بواقع 19 نهائيًّا للهلال، و18 للاتحاد.