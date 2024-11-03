الاتحاد السعودي لكرة القدم يكشف عن مواعيد مباريات ربع النهائي بـ"كأس الملك".. تعرَّف عليها

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد وأماكن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2024/ 25.
وحدَّد اتحاد القدم شهر يناير المقبل 2025 موعدًا لمنافسات دور الثمانية من النسخة الـ50 لأغلى البطولات السعودية (أغلى الكؤوس)، التي ستقام على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء 6 و7 من يناير المقبل.
وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي في السادس من يناير بلقاء يجمع الرائد وضيفه الجبلين الممثل الوحيد المتبقي من أندية الدرجة الأولى، وذلك على ملعب نادي الرائد بمدينة بريدة عند الساعة الـ(3:15) عصرًا.
وفي المباراة الثانية من منافسات اليوم الأول يلتقي الشباب نظيره الفيحاء على ملعب نادي الشباب في العاصمة الرياض عند تمام الساعة السادسة مساء.
وتُستكمل منافسات دور الثمانية يوم الثلاثاء السابع من يناير 2025 بلقاء يجمع التعاون مع ضيفه القادسية، ويحتضنه ملعب نادي التعاون بمدينة بريدة عند تمام الساعة السادسة مساء.
وتختم قمة مباريات الدور بإقامة مباراة الكلاسيكو المنتظر بين الهلال ونظيره الاتحاد، التي تعتبر النهائي المبكر؛ كونها تجمع بين فريقَيْن خاضا أكبر عدد من نهائيات المسابقة بـ37 مباراة نهائية، بواقع 19 نهائيًّا للهلال، و18 للاتحاد.
ويستضيف الهلال صاحب المركز الثاني بقائمة أكثر الفِرق المتوَّجة بلقب أغلى البطولات برصيد 11 كأسًا نظيره الاتحاد ثالث القائمة برصيد 9 ألقاب على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض عند الـ08:30 مساء.