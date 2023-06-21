الهلال يدخل في مفاوضات مع أتلتيكو مدريد للتعاقد مع ألفارو موراتا

كشفت صحيفة "daily mail" البريطانية أن مسؤولي الهلال قد دخلوا في محادثات مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، للتعاقد مع مهاجم الفريق ألفارو موراتا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب الصحيفة البريطانية فإن الهلال دخل في مفاوضات مع أتلتيكو مدريد لكسب خدمات المهاجم الإسباني، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني سنويًا، بعد اقترابه من التعاقد مع كاليدو كوليبالي، لاعب تشيلسي وروبن نيفيز، لاعب ولفرهامبتون.
وشددت الصحيفة على أن الهلال على وشك حسم التعاقد مع روبن نيفيز من ولفرهامبتون مقابل 47 مليون جنيه إسترليني، وأيضًا من إتمام صفقة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لمدافع تشيلسي كاليدو كوليبالي.
ويمتد عقد موراتا مع أتلتيكو مدريد حتى صيف 2024، الذي انضم إلى صفوفه منذ 2019، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، الذي لعب لمدة 3 مواسم.