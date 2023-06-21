الهلال يدخل في مفاوضات مع أتلتيكو مدريد للتعاقد مع ألفارو موراتا

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن الهلال دخل في مفاوضات مع أتلتيكو مدريد لكسب خدمات المهاجم الإسباني، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني سنويًا، بعد اقترابه من التعاقد مع كاليدو كوليبالي، لاعب تشيلسي وروبن نيفيز، لاعب ولفرهامبتون.