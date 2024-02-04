رسمياً.. البرتغالي فيتور بيريرا مدرباً للشباب حتى نهاية الموسم

يشار إلى أن صاحب الـ55 عاماً بدأ مسيرته التدريبية قبل قرابة 20 عامًا، حينما تولى مهمة تدريب فريق بادروينسي للناشئين، ومنذ ذلك الحين أشرف على تدريب أندية بارزة في أوروبا وآسيا، مثل بورتو والأهلي السعودي وأولمبياكوس وفنربخشة وشنغهاي إس آي بي جي.