مُدوِّن إماراتي بعد خماسية "الزعيم": الهلال يمرُّ بمرحلة تاريخية.. والعين يستحق الاحترام والتحية

وقال المري في تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "بعد نهاية الشوط الأول 3-1 ‏بدا للجميع أن المباراة حُسمت للهلال بأريحية، ‏لكن أن تعود في الشوط الثاني، وتظهر بهذه الشخصية، ‏وتجاري الهلال الذي يمرُّ بمرحلة تاريخية ‏فأنت تستحق التحية".