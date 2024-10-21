مُدوِّن إماراتي بعد خماسية "الزعيم": الهلال يمرُّ بمرحلة تاريخية.. والعين يستحق الاحترام والتحية

وصف المدوِّن الإماراتي ياسر المري الفترة التي يعيشها الهلال في الوقت الحالي بأنها مرحلة تاريخية من حيث قوة الفريق، وسيطرته التامة على الكرة العربية والخليجية والآسيوية.
ونجح الهلال مساء اليوم في التغلب على العين الإماراتي، وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، بنتيجة 5 / 4.
وقال المري في تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "بعد نهاية الشوط الأول 3-1 بدا للجميع أن المباراة حُسمت للهلال بأريحية، لكن أن تعود في الشوط الثاني، وتظهر بهذه الشخصية، وتجاري الهلال الذي يمرُّ بمرحلة تاريخية فأنت تستحق التحية".
وتابع: "العين خسر مباراة، وفاز باحترام الجميع، الصغير قبل الكبير. مبروك للهلاليين، وهارد لك للعيناويين".
وبتلك النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب دوري الغرب، بينما تجمَّد رصيد العين الإماراتي عند نقطة يتيمة.