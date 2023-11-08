بعد غد.. انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عامًا

يتنافس 24 منتخبًا في البطولة، هي: الولايات المتحدة الأمريكية، والأرجنتين، والبرازيل، وبوركينا فاسو، وكندا، والإكوادور، وإنجلترا، وفرنسا، وألمانيا، وإندونيسيا، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، ومالي، والمكسيك، والمغرب، وكاليدونيا الجديدة، ونيوزيلندا، وبنما، وبولندا، والسنغال، وإسبانيا، وأوزبكستان، وفنزويلا.