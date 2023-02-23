إصابة عضلية تبعد تاليسكا عن النصر 5 مباريات

كشف نادي النصر اليوم الخميس، عن التقرير الطبي الخاص بإصابة هداف الفريق الكروي الأول البرازيلي اندرسون تاليسكا .
وأشار النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح فيه أن إصابة اللاعب البرازيلي في العضلة الخلفية.
وأوضح النادي أن اللاعب يحتاج للعلاج والراحة لمدة من ثلاثة حتى أربعة أسابيع، سيغادر خلالها تاليسكا إلى بلاده من أجل التأهيل في أحد المراكز المتخصصة.
ومن المتوقع أن يغيب تاليسكا عن صفوف النصر خلال المباريات الأربع القادمة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وهي أمام ضمك والباطن والاتحاد وأبها، كما سيغيب عن مباراة دور ربع النهائي لبطولة كأس الملك أمام أبها.
ويتصدر البرازيلي أندرسون تاليسكا قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بعد مضي 17 جولة برصيد 13هدفًا.