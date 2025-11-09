تحضيرًا لكأس آسيا.. الأخضر تحت 23 يدشّن معسكره في الإمارات

افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والذي يمتد حتى الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري، والمقام ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، التي يستضيفها الأخضر في مدينتي الرياض وجدة.
وأجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين استرجاعية، أعقبها العمل على مران تكتيكي، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.
ويواصل أخضر 23 مساء يوم غدٍ الإثنين تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والذي يشارك على هامشه في الدورة الدولية الودية إلى جانب منتخبات الإمارات المستضيف، قطر، العراق، تونس، وسنغافورة.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في المملكة، المقرّر انطلاقها يناير المقبل، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات فيتنام، الأردن، وقيرغيزستان.