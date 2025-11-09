تحضيرًا لكأس آسيا.. الأخضر تحت 23 يدشّن معسكره في الإمارات

افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والذي يمتد حتى الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري، والمقام ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، التي يستضيفها الأخضر في مدينتي الرياض وجدة.